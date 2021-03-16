Проект «Дом блогеров» стартовал в Москве

Фото: Пресс-служба Emotion House

Красивые, умные, талантливые и целеустремленные блогеры от 16 до 23 лет соревновались за право поселиться в творческом доме Emotion House. Об этом рассказал продюсер Алексей Пеганов, основатель проекта «Дом блогеров».

Десять лучших блогеров прошли конкурсный отбор на кастинге, который проводился в Москве. Есть слух, поставлен голос — шансы на попадание в Emotion House тут же увеличивались в разы. Причем музыкальное направление и жанр, в котором в дальнейшем участник сможет развиваться в проекте, может быть абсолютно любым. Не менее важна была и танцевальная подготовка: члены жюри оценивали пластичность и способность участников самовыражаться в танце. Также можно было показать театральный этюд или даже цирковой номер или выступить со смешным скетчем.

— В настоящее время социальные сети начали все больше и больше возрастать и становиться популярными. Наша основная задача — это поиск и отбор талантливых блогеров для заселения в дом. Все наши участники обучаются с профессиональными наставниками по всем творческим ремеслам: актерское мастерство, вокал, хореография. Для каждого блогера это будет огромным знаком своей популярности, — рассказал Алексей Пеганов.

В ближайшее время ребята заселятся в дом, где будут проходить ежедневное обучение, тренинги, повышение творческой квалификации с одной целью: как можно скорее набрать свой миллион подписчиков.

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