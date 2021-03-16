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Неизвестные испортили последние граффити Бэнкси в Британии
Фото: DMITRY RUKHLETSKIY

Неизвестные испортили последние граффити Бэнкси в Британии

Никита Абрамов

В мире

Неизвестные испортили последние граффити уличного художника Бэнкси, которые располагались на здании тюрьмы в британском городе Рединг. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает газета The Independent.

На кирпичной стене, которая окружает тюремный двор, изображен арестант, который пытается совершить побег. Он спускается вниз по веревке, которая заправлена в печатную машинку. Граффити появились 1 марта 2021 года.

Неизвестные залили машинку красной краской, после чего подписали снизу имя конкурента художника, Team Robbo.

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