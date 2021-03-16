Кровь с потолка: пенсионеров, умерших при загадочных обстоятельствах, обнаружили в столичной квартире

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Мелиховская улица, 4 Карта всех событий

Тела двух пенсионеров обнаружили в квартире дома в районе Бибирево. Об этом во вторник, 16 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

В отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила, что из квартиры сверху исходит трупный запах, а также стекает жидкость с потолка, похожая на кровь. Женщина отметила, что у соседей часто были слышны крики и скандалы.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, так как она была закрыта изнутри, а ключи находились в замке. Попав внутрь, сотрудники полиции увидели тела двух пенсионеров — 75-летней женщины и 61-летнего мужчины. Пенсионер лежал на полу в коридоре, женщина — в комнате. По данным источника «ВМ», следов насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, пенсионеры скончались 10–14 дней назад.

Что же случилось в квартире на севере Москвы, предстоит выяснить судмедэксперту.

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