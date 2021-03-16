«Счастье»: Екатерина Волкова показала снимок новорожденной дочери

Фото: instagram.com/volkovihome

У дочери звезды сериала «Воронины» актрисы Екатерины Волковой день рождения. Елизавете исполнилось десять лет. В честь этого события актриса опубликовала фотографию, на которой она держит новорожденную Лизу на руках.

— Счастье стать мамой, — подписала Волкова архивный снимок.

Подписчики с умилением отреагировали в комментариях под постом актрисы.

«Любимые наши поздравляю!»; «Боже мой, сладкая какая»; «С днем рождения Лизу, пусть будет здоровой и счастливой!»; «Желаем расти такой же очаровательной девочкой!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Волковой.

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