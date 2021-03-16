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Бывшие участники группы «На-На» обвинили Алибасова в воровстве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бывшие участники группы «На-На» обвинили Алибасова в воровстве

Никита Абрамов

Звезды

Бывшие участники группы «На-На» обвинили продюсера Бари Алибасова в воровстве гонораров. Музыканты подсчитали, сколько продюсер остался им должен.

Так, в воровстве Алибасова обвинил солист «На-На» Валерий Юрин. По его словам, продюсер задолжал ему три миллиона долларов за три года работы в группе.

— Я говорю: все нормально, деньги на месте? На месте, на месте, все хорошо. Ну все, купил он квартиру, сделал ремонт на миллион долларов. Купил унитаз серебрянкой золотистой покрашенный. Якобы золотой унитаз, — рассказал Юрин.

В свою очередь, сын продюсера Бари Алибасов-младший считает, что Юрин воспользовался беспомощностью его отца. По его мнению, музыкант спаивал и без того больного мужчину.

— Эти ребята подло пытались отравить моего отца. В течение двух недель они по ночам приходили к папе. Мы это засняли на камеры и обнаружили, как двое человек безбожно поят моего отца, пользуясь тем, что он даже не вспомнит, что они приходили, — рассказал Алибасов-младший.

Юрин объединился с бывшим директором «На-На» Андреем Назаровым. Вместе они требуют от Алибасова-младшего три миллиона рублей в качестве моральной компенсации, пишет 5-tv.ru.

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