«Всегда была»: Асмус рассказала о своей родинке на лице

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус решила рассказать поклонникам о родинке на лице. Устав от бесконечных вопросов, она захотела расставить все точки над «i».

— Родинка у меня своя! Настоящая! И всегда была. Но! Она у меня бледная (можно рассмотреть это на фото в молодости), но при этом выпуклая, — написала Кристина в своем микроблоге.

По ее словам, после того как на лицо наносится макияж, родинка замазывается и становится похожа на прыщ. Чтобы этого избежать, звезда подводит ее карандашом.

— Так что хватит ее уже мушкой обзывать, — добавила Асмус.

Подписчики сразу же принялись обсуждать пост звезды.

«Родинку не заметила, заметила цвет волос, он желтее стал»; «У меня похожая, но чуть выше»; «Родинка не там, где всегда»; «А на небесах только-то и разговоров, что о родинках Кристины», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Асмус.

Читайте также: «Обижен на меня»: Асмус ответила на вопрос об отношениях с Харламовым