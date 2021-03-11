Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Обижен на меня»: Асмус ответила на вопрос об отношениях с Харламовым
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Обижен на меня»: Асмус ответила на вопрос об отношениях с Харламовым

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram выложила ответы на самые популярные вопросы от подписчиков. Многие интересовались, как складываются отношения с бывшем мужем Гариком Харламовым.

— Все сложно... Он очень обижен на меня, — написала Асмус

Также актриса призналась, что хотела бы еще детей, так как сама родилась в многодетной семье.

Напомним, юморист Гарик Харламов в 2020 году развелся с Кристиной Асмус. Они прожили в браке почти восемь лет. Звездные родители продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию. Ранее сообщалось, что актриса осталась жить в особняке после развода. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.

Читайте также: «Это его другой ребенок?»: Асмус смутила поклонников странным снимком с Харламовым

Гарик ХарламовКристина Асмусотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте