«Обижен на меня»: Асмус ответила на вопрос об отношениях с Харламовым

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram выложила ответы на самые популярные вопросы от подписчиков. Многие интересовались, как складываются отношения с бывшем мужем Гариком Харламовым.

— Все сложно... Он очень обижен на меня, — написала Асмус

Также актриса призналась, что хотела бы еще детей, так как сама родилась в многодетной семье.

Напомним, юморист Гарик Харламов в 2020 году развелся с Кристиной Асмус. Они прожили в браке почти восемь лет. Звездные родители продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию. Ранее сообщалось, что актриса осталась жить в особняке после развода. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.

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