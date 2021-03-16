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Астролог Володина рассказала, какими будут рожденные во второй декаде 2021 года дети
Фото: instagram / vasilisa.volodina

Астролог Володина рассказала, какими будут рожденные во второй декаде 2021 года дети

Кирилл Николаев

Звезды

Астролог Василиса Володина уверена в существовании прямой связи между датой рождения человека и его судьбой. На своей странице в Instagram она рассказала, какими будут рожденные в апреле, мае и июне 2021 года дети.

Она отметила, что апрель подарит миру ярких личностей с дерзким характером. С самого детства они будут ощущать себя особенными. Мамам этих маленьких максималистов и максималисток придется нелегко. Дети будут очень непослушными в подростковые годы, но зато их главными чертами станут изобретательность, энергичность и умение притянуть к себе внимание всегда и везде.

Володина отметила, что родившиеся в начале мая дети будут настоящими бунтарями. Они рано станут самостоятельными. Появившиеся в конце мая дети, наоборот, будут спокойными и мудрыми.

— Их опора — семейные ценности, национальные традиции, личная глубокая связь с родителями. Им очень важно теплое внимание обоих родителей, а не только заботливой мамы, — написала астролог.

Рожденные в июне дети будут иметь тонкую организацию души. Многие из них станут настоящими гуманистами, для которых человечность и помощь ближнему всегда будут в числе высших ценностей. Тем не менее родителям будет необходимо воспитать в детях любовь к реальной жизни, а не только к выдуманным идеалам.

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астрологВасилиса Володинадети
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