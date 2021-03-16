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Дептранс: Северный речной вокзал победил в номинации «Реставрация года»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дептранс: Северный речной вокзал победил в номинации «Реставрация года»

Никита Абрамов

Город

Северный речной вокзал победил в номинации «Реставрация года» по версии The Art Newspaper Russia. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Жюри оценили крайне быстрое и бережное выполнение речного вокзала.

— Самая важная для нас награда — возможность вернуть городу, казалось бы, утраченное сокровище. Северный речной вокзал — это не только новый виток в развитии речного транспорта, но и вновь обретенная точка притяжения для москвичей и гостей города, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что реставрация длилась на протяжении двух лет. Над работой трудились более двух тысяч человек, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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Северный речной вокзалреставрацияМаксим Ликсутов
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