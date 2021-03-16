Александр Хинштейн призвал внести основы цифровой безопасности в школьную программу

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести в программу средней школы основы цифровой безопасности, в которых также будут азы фактчекинга.

— Я говорил с министром просвещения Сергеем Кравцовым, ему эта идея очень нравится. Я говорил с министром цифрового развития, он тоже согласен с таким подходом, с тем, чтобы нам в школах ввести какие-то азы цифровой безопасности, где среди прочего ребят надо учить понятию фактчекинга, — сказал Хинштейн на площадке Clubhouse.

Он считает, что детям нужно отличать истинную информацию от фейковой. Депутат предположил, что такие курсы можно проводить в средней школе в рамках уроков ОБЖ, информатики или технологии, передает РИА Новости.

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