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Человек погиб при пожаре на юге Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Человек погиб при пожаре на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Медынская улица, 5к3 Карта всех событий

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме в Южном административном округе Москвы. Об этом в ночь на среду, 17 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, возгорание произошло в квартире на десятом этаже дома 5, корпус 3 по Медынской улице. Огонь охватил площадь в два квадратных метра.

Прибывшие по вызову пожарные нашли в очаге возгорания тело погибшего. К настоящему времени пожар потушен, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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