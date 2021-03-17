Семь человек стали жертвами серии нападений на массажные салоны в США

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В столице американского штата Джорджия Атланте совершена серия вооруженных нападений на спа-салоны. Об этом в среду, 17 марта, сообщают местные средства массовой информации.

Одно из нападений произошло в массажном салоне в округе Чероки в окрестностях Атланты. Злоумышленник открыл огонь, в результате три человека погибли, двое получили ранения. Стрелявшему удалось скрыться.

Менее чем через час стрельба произошла в двух соседних массажных салонах на севере Атланты, погибли еще четыре человека.

По неподтвержденным данным, большинство сотрудников всех салонов являются выходцами из Азии. При этом правоохранительные органы пока не сообщают, есть ли связь между данными происшествиями.

Источники рассказали, что полиции удалось задержать подозреваемого в причастности к стрельбе, сообщает телеканал KIRO.

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