Фасады и аудитории в форме трапеции: утвержден предмет охраны главного корпуса МПГУ

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Пироговская улица, 1 Карта всех событий

Утверждены элементы главного корпуса Московского педагогического государственного университета (МПГУ), которые станут предметом охраны. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия столицы в среду, 17 марта.

Здание находится по адресу Малая Пироговская улица, дом 1, строение 1. Оно построено в неоклассическом стиле в начале XX века по проекту архитектора Сергея Соловьева в соавторстве с инженером Владимиром Шуховым.

На сегодняшний день здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. В список предметов охраны попали световой двор — полукруглая конструкция из стекла на крыше, которая используется для освещения, фасады, а также ротонда на углу дома, увенчанная куполом, рассказал глава департамента культуры Алексей Емельянов.

Под защиту попадут также три аудитории в форме трапеции с амфитеатром и двумя ярусами балконов, главный овальный входной вестибюль с колоннами и ряд классов. Кроме того, балясины в форме кувшинов, барельефы и оригинальная напольная плитка также вошли в предмет охраны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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