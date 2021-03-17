Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фасады и аудитории в форме трапеции: утвержден предмет охраны главного корпуса МПГУ
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Фасады и аудитории в форме трапеции: утвержден предмет охраны главного корпуса МПГУ

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Малая Пироговская улица, 1 Карта всех событий

Утверждены элементы главного корпуса Московского педагогического государственного университета (МПГУ), которые станут предметом охраны. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия столицы в среду, 17 марта.

Здание находится по адресу Малая Пироговская улица, дом 1, строение 1. Оно построено в неоклассическом стиле в начале XX века по проекту архитектора Сергея Соловьева в соавторстве с инженером Владимиром Шуховым.

На сегодняшний день здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. В список предметов охраны попали световой двор — полукруглая конструкция из стекла на крыше, которая используется для освещения, фасады, а также ротонда на углу дома, увенчанная куполом, рассказал глава департамента культуры Алексей Емельянов.

Под защиту попадут также три аудитории в форме трапеции с амфитеатром и двумя ярусами балконов, главный овальный входной вестибюль с колоннами и ряд классов. Кроме того, балясины в форме кувшинов, барельефы и оригинальная напольная плитка также вошли в предмет охраны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Москве

МПГУблагоустройствопредмет охраны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте