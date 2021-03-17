Робот прочитает стихи Пушкина на ВДНХ в честь Всемирного дня поэзии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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Столичный парк ВДНХ подготовил для горожан культурную программу, приуроченную к празднованию 21 марта Всемирного дня поэзии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 17 марта.

Узнать о влиянии европейской поэзии на отечественную на примере творчества поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, а также других, можно будет на лекции в центре славянской письменности «Слово» в 15:00. Музыкально-поэтический концерт «То было раннею весной…» позволит услышать романсы Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, а также Сергея Рахманинова в исполнении студентов музыкальных вузов и лауреатов музыкальных конкурсов — он пройдет в 15:00.

В павильоне «Робостанция» с 11:00 до 20:00 стихи Пушкина голосами артистов Сергея Юрского, Олега Даля и Михаила Казакова будет читать робот-копия известного поэта по имени Борис. Дети смогут прочитать перед ним наизусть их любимые строчки из творчества Пушкина, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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