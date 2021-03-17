Трамп заявил о планах баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл якобы намерена принять участие в президентских выборах в США.

— Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться, — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Экс-президент Америки уточнил, что не является поклонником Маркл после ее высказываний о королеве Великобритании Елизавете II и всей королевской семье.

— Думаю, я знаю королеву. Я встречался с королевой и думаю, что она — потрясающая личность. И я не поклонник Меган, — пояснил Трамп.

Ранее он неоднократно допускал вероятность участия в президентских выборах 2024 года.

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