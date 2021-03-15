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Журналисты нашли доказательства лжи Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Журналисты нашли доказательства лжи Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри

Елизавета Борисова

Звезды

Герцогиню Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в неверном освещении фактов и предъявили ряд опровергающих доказательств. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает The Daily Mail.

После подробного интервью телеведущей Опре Уинфри в известном американском ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» британские журналисты обратили внимание на слова о том, что герцогиня никогда до замужества не интересовалась королевской семьей. Эти слова опроверг школьный приятель Маркл Нинаки Придди. Он заявил, что она даже сделала фото возле Букингемского дворца в 1996 году.

Кроме того, по словам пары, их свадьба состоялась за три дня до официальной церемонии. Это заявление было опровергнуто представителями прессы очень быстро: с помощью фотографий и других фактов они доказали, что мероприятие было репетицией будущего торжества.

Что касается расистских фраз о цвете кожи ее сына Арчи, Маркл утверждала, что ее обижали в связи с этим во время беременности, а Гарри тут же пояснял, что нелестные слова звучали еще до свадьбы. В прессе появилось мнение, что тема расовой нетерпимости просто была выгодна в связи с ее актуальностью, поэтому герцогиня сделала на этом акцент.

Напомним, пара высказала мнение, что Букингемский дворец способствует «сохранению ложных утверждений» об их семье.

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британская королевская семьяскандалМегал Маркл
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