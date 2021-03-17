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Общественная палата предложила создать новую категорию льготников
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Общественная палата предложила создать новую категорию льготников

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать новую льготную категорию — ликвидаторы пандемии коронавируса.

По мнению Владимира Петрова, этой категории необходимо предоставить ряд преференций.

— Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации, в отдельную льготную категорию ликвидаторов пандемии коронавируса, — говорится в обращении.

Зампред ОП отметил, что люди, подпадающие под эту категорию, должны иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, посещение санаториев и другие соцгарантии, похожие на те, которыми пользуются ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Петров пояснил, что следует задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как ситуация развивается с «определенным позитивным успехом», передает РИА Новости.

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