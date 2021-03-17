Дом середины XX века отремонтируют в Пресненском районе
Капитальный ремонт жилого дома 1959 года постройки проведут в Пресненском районе столицы. Об этом сообщили в Мосгосэкспертизе в среду, 17 марта.
В здании по адресу Стрельбищенский переулок, дом 25, обновят фасад и кровлю, проведут внутренние работы и модернизируют коммуникации. Штукатурный слой отремонтируют, а также выполнят покраску. Помимо прочего, в подъездах и подвале заменят окна и поменяют двери.
Существующий облик дома и внутреннюю планировку сохранят, а жителям предоставят возможность выбрать вид здания, приводит слова руководителя ведомства Анны Яковлевой официальный сайт мэра Москвы.
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