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Более 200 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Более 200 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Кирилл Николаев

Город

В субботу, 20 марта, в столичных библиотеках и культурных центрах пройдет день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках с 10:00 до 20:00. Посетители смогут побывать на бесплатных пробных занятиях на кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на спектакли и лекции, принять участие в экскурсиях и познавательных квестах.

— Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта, — сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что библиотеки впервые присоединились к акции. В современных библиотеках посетители могут не только взять книгу или периодику, но и посетить мастер-классы, курсы лекций, литературные чтения и спектакли.

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московские библиотекиНаталья СергунинаМосква
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