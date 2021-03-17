Медведь погнался за мужчиной на улице в Нижневартовске

Фото: Telegram / РИА Новости

По улицам Нижневартовска разгуливал медведь, который в какой-то момент погнался за прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 17 марта.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как медведь бежит по тротуару за мужчиной. Затем прохожий перебежал через дорогу, а животное спугнул проезжающий автобус.

В пресс-службе мэрии пояснили, что утром 17 марта в ЕДДС от жителя города поступило сообщение о разгуливающем в промышленной зоне медведе. Туда были направлены полицейские, сотрудники охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС.

Видео: Telegram / РИА Новости

— Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган. Он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции, — передает сообщение РИА Новости.

В администрации добавили, что вероятный хозяин животного приехал на место инцидента. После того как медведя поймают, будет решаться вопрос о его дальнейшем содержании.

Читайте также: Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока из-за потепления