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Готовившего теракт сторонника ИГ* задержали в Адыгее
Фото: sevbutovo.mos.ru

Готовившего теракт сторонника ИГ* задержали в Адыгее

Виктория Родимкина

Происшествия

Спецслужбы в Адыгее задержали участника запрещенной группировки «Исламское государство»*, который готовил теракт на территории региона. Об этом сообщает ФСБ России в среду, 17 марта.

— На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан, — говорится в сообщении.

Дома у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ* и карту Майкопа, на которой были отмечены «объекты террористических устремлений».

В гаджетах задержанного обнаружили контент, содержащий информацию о терроризме, а также некоторые инструкции и подложные миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело о «приготовлении к террористическому акту», сообщает РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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