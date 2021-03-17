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Жители столицы смогут вызвать грузчиков для переезда по программе реновации в онлайн-режиме
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жители столицы смогут вызвать грузчиков для переезда по программе реновации в онлайн-режиме

Иван Юминов

Город

Бесплатную помощь грузчиков при переезде по программе реновации в новую квартиру москвичи теперь смогут получить, оставив заявку в онлайн-формате. Эта услуга появилась на портале mos.ru.

— Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков. Достаточно подать заявку на портале mos.ru, выбрав удобные дату и время для переезда, и подготовить вещи к транспортировке, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Собирать и предоставлять дополнительные документы и справки не нужно. Воспользоваться услугой смогут собственники и наниматели жилья, указавшие персональные данные на портале mos.ru, добавляет руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Переезд необходимо совершить в течение шести часов, грузчики смогут перевезти вещи, даже если новый дом находится недалеко от предыдущего, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Второй дом по программе реновации в Перове сдадут в середине 2021 года

реновацияСергей Левкинпереезды
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