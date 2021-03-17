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Фестиваль трансформационных игр пройдет в «Технограде»
Фото: Личный блог Сергея Собянина

Фестиваль трансформационных игр пройдет в «Технограде»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в столичном парке ВДНХ станет площадкой для проведения фестиваля трансформационных игр.

— Работа над внутренними ограничениями не менее важна при профессиональном развитии или открытии своего дела, чем образовательные курсы, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Будут представлены тематические столы «От удачи к успеху», «Арт-терапия: я и мой стресс», «Путь сознательного выбора». Каждая игра будет длиться от часа до трех, ведущими выступят психологи профориентационного центра. Вместе с участниками они проработают различные запросы. Фестиваль пройдет в павильоне «Арт. Техноград» 18 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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ВДНХАлексей Фурсинфестиваль
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