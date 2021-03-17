Шампанское за 15 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Делегатская улица, 9с1 Карта всех событий

Бутылку шампанского за 15 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером, 11 марта, в магазине по адресу улица Делегатская, дом 9, строение 1. Неизвестный украл бутылку шампанского из торгового зала и скрылся.

Материальный ущерб оценили в 15 524 тысячи рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

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