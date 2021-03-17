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10 сумок тяжелого люкса: столичную квартиру обчистили на 1,5 миллиона рублей
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

10 сумок тяжелого люкса: столичную квартиру обчистили на 1,5 миллиона рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица, 65к3 Карта всех событий

У москвички из квартиры на юго-востоке столицы украли сумки, часы и аксессуары дорогих брендов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Привольной. Из квартиры москвички украли десять сумок дорогих брендов, часы, несколько портмоне и брючный ремень. Помимо этого, из квартиры женщины пропало несколько долларовых купюр и ювелирных украшений.

Общий материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

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