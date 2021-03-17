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Четыре новых эстакады появятся при реконструкции развязки на Шелепихинской набережной
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Четыре новых эстакады появятся при реконструкции развязки на Шелепихинской набережной

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Благодаря реконструкции транспортной развязки около Шелепихинской набережной появятся четыре эстакады. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 марта.

— Многоуровневая транспортная развязка строится на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) в Пресненском районе Москвы. Второй этап строительства охватывает более двух километров дорог и включает возведение четырех эстакад, — сообщил заммэра.

Будут возведены левоповоротный въезд на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, съезд с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта, съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, а также съезд с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Кроме этого построят два подземных перехода и дополнительный пролет железнодорожного моста. Основные работы этого этапа будут закончены в этом году. Новая дорога станет продолжением пути в обход Одинцово и станет выездом из центра. Проезд по ней будет платным, отмечает Интерфакс.

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транспортная развязкадублер Кутузовского проспектаАндрей Бочкарев
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