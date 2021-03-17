Четыре новых эстакады появятся при реконструкции развязки на Шелепихинской набережной

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Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Благодаря реконструкции транспортной развязки около Шелепихинской набережной появятся четыре эстакады. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 марта.

— Многоуровневая транспортная развязка строится на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) в Пресненском районе Москвы. Второй этап строительства охватывает более двух километров дорог и включает возведение четырех эстакад, — сообщил заммэра.

Будут возведены левоповоротный въезд на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, съезд с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта, съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, а также съезд с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Кроме этого построят два подземных перехода и дополнительный пролет железнодорожного моста. Основные работы этого этапа будут закончены в этом году. Новая дорога станет продолжением пути в обход Одинцово и станет выездом из центра. Проезд по ней будет платным, отмечает Интерфакс.

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