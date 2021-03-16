Новый автомобильный сезон: эксперт объяснил, как подготовить машину к весне

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев дал советы автомобилистам относительно того, как следует подготовиться к весенне-летнему сезону. Эксперт предостерег водителей от халатного отношения к своему автомобилю.

В начале весны число машин на дорогах возрастает. Это связано с тем, что многие автолюбители пользуются своими машинами только в период весны и лета. Однако к наступлению теплой погоды автомобили, которые не эксплуатируются в зимний период, нуждаются в соответствующем обслуживании и проверке всех агрегатов.

— Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация, — приводит слова Канаева Sputnik.

По словам эксперта, также важна и подготовка самих водителей. После длительного перерыва рекомендуется возобновлять практику вождения постепенно: привыкать к обстановке на дорогах, вспомнить правила перестроения и стараться ездить с повышенной осторожностью. Все это позволит заново прочувствовать свой автомобиль и избежать ДТП.

Также Канаев посоветовал начать автомобильный сезон с проверки информации о дорожных развязках и новых знаков.

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