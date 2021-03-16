Назван топ-10 популярных автомобилей у жителей Подмосковья

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Аналитики назвали самые популярные машины у жителей Подмосковья. В феврале 2021 года в Московской области чаще всего покупали новые автомобили марок Kia, Hyundai и Lada.

Так, в рейтинге лидируют машины марок Kia и Hyundai, продукция этих компаний автопроизводителей разошлась тиражом в 1398 и 1060 единиц соответственно. На третьем месте оказалась отечественная Lada — 923 штуки.

В первой тройке модельного рейтинга оказались Kia Rio (676 штук), Hyundai Creta (482 штук) и Hyundai Solaris (435 штук). На четвертое место попал Volkswagen Polo (296 штук), за ним идут две модели Lada — Vesta (264 штук) и Granta (257 штук).

В топ-10 подмосковного рынка еще попали Skoda Rapid (257 штук), Toyota RAV4 (245 штук), Mazda CX-5 (205 штук) и Kia K5 (197 штук).

Всего в феврале жители Московской области купили 8,4 тысячи новых машин, что на 5 процентов меньше, чем в феврале прошлого года, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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