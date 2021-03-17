День святого Патрика и Грачевник: какие праздники отмечают 17 марта

Фото: Вечерняя Москва

День святого Патрика традиционно отмечают в Ирландии и других странах 17 марта. Этот праздник посвящен основателю и первому епископу ирландской христианской церкви Патрику (при рождении Мэвину Суккату). Подробно об этом рассказывается в материале «Невских новостей».

Этот герой родился примерно в 385 году в западной части Англии. Исторические данные о его жизни разнятся, однако существует общепринятая легенда. Она гласит, что, когда юноше было 16 лет, на земельный участок его родителей напали пираты. Они взяли всю семью в плен, а потом продали ее в ирландское рабство.

Будучи рабом, Мэвин глубоко уверовал. При этом он в совершенстве овладел ирландским языком, изучил обычаи и уклад жизни местных жителей. Спустя годы ему удалось бежать на родину. Однако в Англии молодому человеку не довелось долго быть. Дело в том, что во сне ему пришло видение, в котором ирландцы просили Мэвина вернуться к ним в качестве миссионера.

Придя к церкви, молодой человек получил новое имя — Патрик. За свою 30-летнюю жизнь он крестил почти всех жителей Ирландии. При этом почитать его стали не сразу. И сделали это не в Ирландии, а в США, где жили многочисленные выходцы из страны трилистника. Днем святого Патрика стала не случайная дата: именно 17 марта герой умер.

Традиционно на центральных улицах Ирландии проходят карнавальные шествия, сопровождаемые музыкой и танцами. По вечерам устраивают салюты и фейерверки. В этот день принято носить зеленую одежду, так как это один из цветов ирландского флага, а еще это цвет трилистника — одного из символов страны.

Фото: Александр Пушник, «Вечерняя Москва»

Тем временем в Москве с 2007 года в честь этого праздника проводится фестиваль ирландской культуры Irish Week. Помимо этого, 17 марта отмечается православный праздник: день поминовения двух святых — Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Как отмечает Nation News, эта же дата считается днем возвращения грачей из теплых краев. Поэтому Герасимов день еще называют Грачевником.

В целом на Руси с симпатией относились к грачам, так как по их поведению определялось, когда придет тепло. Согласно поверьям, снег полностью сходит спустя месяц после возвращения птиц. Также считалось хорошим знаком, если утром увидеть грача. Это значит, что человека ждет удача.

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