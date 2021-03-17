Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Малая Юшуньская улица Карта всех событий

Суд рассмотрит дело об убийстве подростка, которое совершил мужчина в 2006 году на юго-западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Следствие завершило расследование в отношении Бесика Кочалидзе, которого обвиняют в убийстве своего одноклассника. Установлено, что между двумя учащимися школы произошел конфликт на территории образовательного учреждения на Малой Юшуньской улице. В результате ссоры один из школьников нанес другому колото-резаные ранения, после чего скрылся.

Инцидент произошел 21 сентября 2006 года. После происшествия мужчина скрывался на территории иностранного государства. В 2019 году было установлено, что он находится на территории Польши. В 2020 году злоумышленника выдали России. Уточняется, что мужчина частично признал свою вину.

Уголовное дело по факту произошедшего направили в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: 10 сумок тяжелого люкса: столичную квартиру обчистили на 1,5 миллиона рублей

убийствошкольникисуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте