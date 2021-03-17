Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Москва, Малая Юшуньская улица Карта всех событий

Суд рассмотрит дело об убийстве подростка, которое совершил мужчина в 2006 году на юго-западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Следствие завершило расследование в отношении Бесика Кочалидзе, которого обвиняют в убийстве своего одноклассника. Установлено, что между двумя учащимися школы произошел конфликт на территории образовательного учреждения на Малой Юшуньской улице. В результате ссоры один из школьников нанес другому колото-резаные ранения, после чего скрылся.

Инцидент произошел 21 сентября 2006 года. После происшествия мужчина скрывался на территории иностранного государства. В 2019 году было установлено, что он находится на территории Польши. В 2020 году злоумышленника выдали России. Уточняется, что мужчина частично признал свою вину.

Уголовное дело по факту произошедшего направили в суд для рассмотрения по существу.

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