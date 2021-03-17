Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова в Москве построят через полтора года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 86с3 Карта всех событий

Строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова закончат через полтора года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 марта.

— Мы приняли решение проектировать новую клинику — самую современную, самую лучшую, которую можно себе представить. Запроектировали, в прошлом году начали строить, снеся два старых корпуса. Вот уже сегодня, по сути дела, отлит новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. В любом случае, минимум года полтора нам придется строить больницу, но это будет больница нового поколения на долгие годы, — рассказал мэр.

Новый комплекс МКНЦ им. Логинова появится на шоссе Энтузиастов, он займет площадь в 70 тысяч квадратных метров. Отмечается, что это будет многопрофильная клиника с уклоном на лечение онкологических заболеваний. Комплекс получит восемь этажей, первых пациентов, как ожидается, он примет в 2023 году. Больница будет рассчитана на 570 мест, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации, 20 коек кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара, а также 30 мест дневного химиотерапевтического стационара, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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