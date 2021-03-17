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Онлайн-перевод статуса дачных домов оформили 1,5 тысячи жителей Подмосковья
Фото: pixabay.com

Онлайн-перевод статуса дачных домов оформили 1,5 тысячи жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Полторы тысячи жителей Московской области изменили статус дачных домов на жилой благодаря онлайн-сервису на региональном портале государственных услуг. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Мингосуправления.

— Полторы тысячи человек в подмосковном регионе воспользовались онлайн-услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг, — рассказал руководитель ведомства Максим Рымар.

Данный сервис был запущен на областном портале госуслуг весной 2020 года. С его помощью желающие могут изменить статус садового коттеджа на жилой дом всего в несколько кликов. Как объяснил Максим Рымар, данная услуга сделала жизнь дачников проще. После смены статуса в доме можно регистрировать жителей, платить более дешевые коммунальные услуги, а также получить налоговый вычет и другие льготы.

Читайте также: Коммунальные счета за недвижимость в Подмосковье можно будет оплатить через mos.ru

госуслугидачаМосковская область
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