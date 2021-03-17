Мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС, предстанет перед судом в Москве

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Россия, Москва, Молодогвардейская улица Карта всех событий

Перед судом предстанет мужчина, который попытался дать взятку в размере 40 тысяч рублей сотруднику ДПС. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

По информации следствия, 3 марта 2021 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, который ехал по Молодогвардейской улице в Москве. Инспекторы ДПС установили, что водитель двигался с заведомо неисправной тормозной системой в машине. Чтобы избежать наказания, мужчина позвонил своему знакомому, который приехал на место и попытался передать сотрудникам ДПС взятку в размере 40 тысяч рублей. Инспекторы задержали мужчину.

В ходе расследования 63-летний обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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