Канделаки объяснила, как встретить «своего мужчину»

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Медиаменеджер, телеведущая Тина Канделаки ответила на самый популярный вопрос, который задают на женских форумах: «Где встретить своего мужчину?». По ее словам, все зависит не от конкретного места встречи, а от внутреннего состояния женщины

— Кто говорит себе: «Ищу вторую половинку»? Половинка целого. Так себе предложение для интересного и самодостаточного партнера. Я категорически не согласна с тем, что мы (жуткое клише) — половинки друг друга. Со временем я осознала: есть люди, которым просто хорошо друг с другом. А когда вы делите себя на части, то и шансы найти свое счастье уменьшаются кратно, — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Канделаки предложила сначала найти себя и осознать себя цельной единицей, а «мужчину можно найти везде». Кроме того, два цельных человека смотрятся гармоничнее, «партнерство — не «полторашка».

Телеведущая уточнила, что себя важно найти, чтобы не потеряться, найдя своего человека.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о телеведущей Жанне Бадоевой, которая объяснила, почему некоторых женщин не берут замуж.

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