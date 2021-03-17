Безопасность усилили в школах Москвы после сообщений о минировании

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Во всех образовательных учреждениях столицы усилили меры безопасности после информации о минировании нескольких школ города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что после этих сообщений в школы прибыли сотрудники полиции для того, чтобы обследовать здания. В итоге опасных предметов найдено не было, жизни детей ничего не угрожает.

Тем не менее меры безопасности в школах усилены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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