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Безопасность усилили в школах Москвы после сообщений о минировании
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Безопасность усилили в школах Москвы после сообщений о минировании

Иван Юминов

Происшествия

Во всех образовательных учреждениях столицы усилили меры безопасности после информации о минировании нескольких школ города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что после этих сообщений в школы прибыли сотрудники полиции для того, чтобы обследовать здания. В итоге опасных предметов найдено не было, жизни детей ничего не угрожает.

Тем не менее меры безопасности в школах усилены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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