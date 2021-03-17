Школа-гигант и два детских сада появятся в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В ближайшее время в эксплуатацию в Новой Москве введут школу-гигант и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий в среду, 17 марта.

— Школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, экологичности, условиям безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения, — отметил глава ведомства Владимир Жидкин.

Школа и детский сад появятся в поселении Сосенском, еще один детский сад откроют во Внуковском. Всего их будут посещать 1300 школьников и 850 дошкольников. В учреждениях, в частности, появятся места для отдыха и общения, залы для занятия музыкой, рисованием, проведения утренников и кружков. Рядом с ними обустроят прогулочные зоны с игровым оборудованием.

В течение 2021 года на территории Новой Москвы также откроются 14 детских садов на 3080 мест и шесть школ для 4900 учащихся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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