Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как флиртуют знаки зодиака

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Искусству флирта может научиться каждый. Потом можно совершенствовать свои навыки, достигая наивысшего мастерства. Особенности поведения в момент кокетства могут зависеть даже от того, под каким созвездием рожден человек. Об этом рассказал победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Активные и напористые личности — Овны являются лидерами по своей натуре. Их быстрый флирт и хорошее чувство юмора никого не оставит равнодушным. Флирт для них игра, и играть придется по их правилам.

Телец

Медленно, но верно идет к цели. Увидев заинтересованность другого человека, Телец сразу открывает свои чувства избраннику или избраннице. Кроме того, представители этого знака зодиака романтичные, открытые и заботливые.

Близнецы

Бросаться в омут с головой — не для Близнецов. Они осторожно изучат «объект» и только потом перейдут к серьезным действиям. Близнецы наделены магией очарования и чаще всего им удается соблазнять избранника очень быстро.

Раки

Раки — семейные люди. Отношения рассматривают только на длительный период. Также представители этого знака зодиака являются притягательными, эрудированными и многогранными.

Лев

Флирт — это стихия Льва. Он красиво ухаживает, очень щедр и романтичен, но и взамен будут требовать многого.

Дева

Внимательная и скромная натура. Нередко на первом свидании начинает блистать своей эрудированностью. Флирт для нее всегда изыскан и тонок.

Весы

Они получают истинное удовольствие от знакомства и общения. При этом иногда в этих знакомствах Весы уже ищут себе партнера для семейной жизни. Всегда энергичны и элегантны.

Скорпион

Его флирт всегда может быть разным. Если люди, рожденные под этим знаком зодиака, действительно заинтересованы в том или ином человеке, то будут пытаться произвести впечатление.

Стрелец

Стрельцы могут быть и нежными, и мудрыми, и хитрыми. Они могут покорить романтичностью, заставить забыть о конкурентах. Иногда их «слишком много» и ради достижения цели они даже могут солгать своему объекту обожания.

Козерог

Осторожные и расчетливые люди, но все из-за того, что они настроены серьезно. Козероги внимательны и настойчивы в своих ухаживаниях. В общении остроумны и умеют иронизировать над собой, чтобы очаровать потенциального партнера.

Водолей

Водолеи соблазняют интеллектом. Они будут выгодно отличаться от всех других, ухаживать красиво и очевидно. Многие не могут перед ними устоять. Часто их флирт заканчивается крепкими семейными узами.

Рыбы

Это те люди, которые, даже флиртуя, претворяют в жизнь чужие мечты и фантазии. Но при этом они очень застенчивы и робки, сообщает Пятый канал.

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