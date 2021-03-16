Счастливы вместе: астрологи подобрали идеальную пару для каждого знака зодиака

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Астрологи определили совместимость всех двенадцати знаков зодиака. Для каждого из них была подобрана наиболее подходящая пара.

Овен

Овен подвластен стихии огня. Этот знак зодиака предпочитает приключения спокойному образу жизни. Похожими свойствами внутренней организации обладают Близнецы и Стрельцы, исходя из этого факта, союз с каждым из этих знаков обещает Овнам насыщенную авантюрными событиями жизнь. Однако ужиться с тяжелым характером Овнов смогут только Стрельцы, которые способны прощать и стремительно забывать нанесенные им обиды.

Телец

Наиболее подходящей парой для Тельцов будут рожденные под знаком Рака или Козерога. С Раками Тельцов объединяет стремление к комфорту и негативное отношение к неожиданностям, например, к сюрпризам. Однако есть и различие: Тельцы предпочитают роскошь, в то время как Раки часто выбирают обыденный уют.

Что касается союза Тельцов и Козерогов, то он может быть почти идеальным. Для обоих знаков характерно такое свойство характера, как трудолюбие. Кроме того, представители этих знаков обычно хорошо понимают друг друга, у них схожее мышление и мировоззрение.

Близнецы

Союз Близнецов и Овнов точно не будет скучным. Эти знаки отличаются оптимистичными взглядами на жизнь. Но препятствием к их взаимному благополучию может стать неспособность каждого из партнеров разглядеть корень проблемы.

В случае неудачи с Овнами Близнецам советуют попытать счастье с Водолеями. Представители этого созвездия, так же как и Близнецы, относятся к воздушным знакам. Это идет на пользу отношений. Кроме того, Водолеям свойственна разносторонняя эрудиция, которая может быть полезной для любознательных Близнецов.

Рак

Лучший союз у Раков со Скорпионами. Здесь все дело в глубокой эмоциональной связи между этими представителями этих знаков зодиака, а также их умении понимать друг друга. Также Раки легко переносят тяжелый характер Скорпиона, а те в свою очередь снисходительно воспринимают инфантильность Раков.

Построить идеальные отношения Раки могут и с Девами. Последний знак отличается преданностью и готовностью заботиться о партнере.

Лев

Непокорным и часто эгоистичным Львам стоит попробовать выстроить отношения с миловидными Весами, которые будут буквально уравновешивать союз, внося в него гармонию. Отношения между этими знаками могут быть долговечными и прочными.

Успешные отношения Львы могут выстроить и Водолеями. И хотя каждый из знаков отличается упрямым характером и нежеланием идти на уступки, у партнеров всегда будет общие интересы и тема для обсуждения. Возможные конфликты не будут оказывать негативное воздействие на союз Львов и Водолеев, так как представители этого созвездия быстро забывают разногласия.

Дева

Девы — один из самых преданных и эмоционально глубоких знаков. По этой причине их союз с Раками может быть поистине прочным и гармоничным. Девы и Раки будут заботиться и защищать друг друга.

Также Девы почти идеально совместимы с Раками. Первые обожают порядок, вторые — перфекционисты по своей природе. Так что оба знака будут отлично дополнять друг друга и редко приносить друг другу разочарование.

Весы

Отличной парой для Весов будут Львы. Как уже упоминалось, отношения этих знаков довольно гармоничны. Нерешительные Весы всегда готовы пойти на компромисс, Львы же помогут им быть более уверенными в принятии решений. К тому же Весы могут переубеждать своенравных Львов, не задевая их самолюбия.

Союз Тельцов и Весов на первый взгляд не обещает ничего хорошего. Однако оба созвездия находятся под покровительством Венеры, по этой причине их объединяет стремление к любви и красоте. Парадоксальным образом эти знаки во многом совпадают, отсюда их способность прекрасно ладить друг с другом.

Скорпион

Знаки Скорпион и Рак часто являют собой пример идеальной пары. Однако Скорпионы могут обрести счастье и в отношениях с Девами. Девы будут заботиться о Скорпионах и не нарушать их границы, которые столь важны для этого земного знака. Девы и Скорпионы часто обладают общими целями и искренне радуются достижениям друг друга.

Стрелец

Стрельцы и Овны любят насыщать свои отношения игрой. Их отношения будут отличаться весельем, эти знаки способны преобразовать рутину в праздник. Важно отметить и то, что Овны уважительно относятся к свободе своих партнеров и не будут притеснять Стрельцов своим навязчивым вниманием.

Близнецы также хороший вариант пары для Стрельцов. Эти знаки могут жить во взаимном очаровании, не обращая внимания на окружающих.

Козерог

Козероги прекрасно сочетаются с Девами. Представители этих знаков трудолюбивы и преданны, что может стать фундаментом для их прочных отношений. Также Козероги могут попытать счастье со столь же приземленными Тельцами. Обоим знаком свойственен материалистичный подход к жизни, когда духовное наполнение отходит на второй план.

Водолей

Весы могут составить счастье Водолеев. Эти воздушные знаки отличаются интеллектом и общительностью. Весы и Водолеи обладают хорошим чувством юмора и любят получать удовольствие от отношений. Также Водолеям подходят Львы. Этот строптивый знак поддается укрощению Водолеев.

Рыбы

В отношениях Рыбы легко подстраиваются под партнера, поэтому им легко строить отношения почти с любым знаком. Однако наиболее перспективные отношения у них могут получиться с Раками и Козерогами. Первые обогатят их духовную жизнь. Вторые помогут опуститься с небес на землю и преуспеть в решении жизненных вопросов, сообщает «Пятый канал».

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