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«Джиган — в кулинарию»: Ургант высмеял российских звезд и предложил им новую работу
Фото: instagram.com/urgantcom

«Джиган — в кулинарию»: Ургант высмеял российских звезд и предложил им новую работу

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял звезд российского шоу-бизнеса, заявив, что им надо искать «нормальную работу». Он привел в пример рэпера Моргенштерна, которого пригласили в один из российских банков работать с молодежью.

— Банк поставил ему цель: привлечь новых клиентов. Давайте посмотрим на Моргенштерна: удобно использовать его татуировки на лице. Размещать там курс доллара, процентную ставку, аналитику. Лицо у Алишера большое, глаза много места не занимают, информации поместится немало, — пошутил Ургант.

Телеведущий заявил, что рэпер во многом стал первым, в частности «ушел из шоу-бизнеса и нашел нормальную работу».

— Работает в банке, получает стабильную зарплату. Сейчас многие артисты последуют за Моргенштерном. Элджей устроится в магазин оптики, Дима Билан — в алкомаркет, Дима Марлоу в школу вернется, а Джиган — в любую кулинарию, где более-менее вкусно, — пошутил Ургант.

Так он отозвался об артисте Элджее, который использует разные линзы, напомнил о проблемах Билана с алкоголем, юном возрасте Марлоу и располневшем Джигане.

Видео опубликовано на YouTube.

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