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Юлия Барановская ответила на слухи о своих многочисленных романах
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Юлия Барановская ответила на слухи о своих многочисленных романах

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская рассказала изданию «7 дней», что думает по поводу всех отношений, которые ей приписывают в СМИ.

Звезда заявила, что давно не обращает внимания на то, что журналисты «выдают ее замуж» за ее соведущего Александра Гордона и других мужчин.

— Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется, — пояснила ведущая.

Женщина добавила, что представит свою вторую половину только тогда, когда будет полностью уверена в своем выборе.

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звездаАлександр ГордонАндрей Аршавин
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