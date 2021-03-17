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Полиция задержала мужчину за угрозу убийством в магазине на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Казаков

Полиция задержала мужчину за угрозу убийством в магазине на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ферганский проезд Карта всех событий

Полиция задержала 36-летнего мужчину, который угрожал убийством охраннику в магазине на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 17 марта.

Между охранником и мужчиной произошел конфликт в супермаркете в Ферганском проезде. Сотрудник магазина попросил посетителя покинуть помещение из-за нарушения общественного порядка. Мужчина в ответ на просьбу охранника достал пистолет. Угрожая убийством, злоумышленник выстрелил в сторону сотрудника супермаркета.

Нарушителя остановил проходивший мимо мужчина. Он подбежал сзади к злоумышленнику, обхватил его со спины и забрал оружие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего местного жителя. Полиция установила, что мужчина стрелял из травматического пистолета. По словам задержанного, во время инцидента он был пьян. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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