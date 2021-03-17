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Захарова: Разведка США докладом о «вмешательстве» России хочет оправдать свое существование
Фото: МИД РФ

Захарова: Разведка США докладом о «вмешательстве» России хочет оправдать свое существование

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Американские спецслужбы такими документами, как доклад о якобы «вмешательстве» России в выборы в США в 2020 году, пытаются оправдать свое существование и бюджеты, которые затрачиваются на их работу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 17 марта.

— Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, разведка США на протяжении нескольких лет повторяет одно и то же. Она напоминает о своем беспокойстве по поводу возможного вмешательства, якобы имеющегося вмешательства и планирующегося вмешательства.

Напомним, во вторник, 16 марта, разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в попытках поддержать экс-президента Америки Дональда Трампа и посеять рознь среди американского народа.

Читайте также: «Безосновательный»: в Кремле прокомментировали доклад разведки США о России

Мария Захаровавмешательство России в выборы СШАМИД РФ
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