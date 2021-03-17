«Безосновательный»: в Кремле прокомментировали доклад разведки США о России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки Соединенных Штатов Америки о якобы «вмешательстве» России в выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 17 марта.

По его словам, Москва не вмешивалась ни в одни из выборов в США, а такая информация используется как повод, чтобы ввести в отношении России новые санкции.

— Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва не имеет отношения ни к одной кампании кандидатов в президенты.

— В этой связи данный доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный, — добавил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что такая политика вредит и без того «больным» отношениям между Россией и США, такая линия поведения не помогает нормализовать взаимодействие между обеими сторонами, сообщает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 16 марта, разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в попытках поддержать экс-президента Америки Дональда Трампа и посеять рознь среди американского народа.

Читайте также: МИД рассказал об отношении РФ к угрозе санкций США из-за «вмешательства» в выборы