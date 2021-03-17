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«Лишь бы не стать такой, как мои предки»: Тодоренко рассказала подписчикам о своем детстве
Фото: instagram/reginatodorenko

«Лишь бы не стать такой, как мои предки»: Тодоренко рассказала подписчикам о своем детстве

Диана Михайличенко

Звезды

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко нашла время в своем плотном рабочем графике и уехала навестить родную Одессу. Именно там живет ее большая семья. Ведущая призналась, что из-за пандемии давно не виделась с родителями. В Instagram она опубликовала трогательный пост, где поблагодарила маму за воспитание.

По словам телеведущей, в детстве она не хотела быть похожей на свою маму. Однако с возрастом ее взгляды изменились. Сейчас она гордится тем, каким человеком стала.

— Теперь ты благодаришь маму за то, каким вырос человеком, Профессионалом в своей сфере, каким родителем стал. Меня мама наделила сосредоточением, уверенностью, здоровым пофигизмом и еще большой список — от адаптивности до безграничной любви к жизни, — написала Тодоренко.

В комментариях поклонники телезвезды уже отметили, что Регина и ее мама очень похожи. Кроме того, по их мнению, Ирина Тодоренко выглядит как старшая сестра, а не как мама Регины.

«Какая красивая и молодая мама»; «Настоящие красотки»; «Вам повезло с мамой!» — пишут в комментариях пользователи.

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мамавоспитание личностиРегина Тодоренко
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