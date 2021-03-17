Столичный суд осудил девять человек за грабежи и избиения до смерти

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Девять человек осудили за грабежи и избиения прохожих, которые они совершали в 2017 году. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Злоумышленники совершали преступления ночью в безлюдных местах. Уточняется, что потерпевшими часто становились бездомные и пьяные люди. В июле 2017 года один из соучастников преступной группы нанес прохожему мужчине 18 колото-резанных ранений. Потерпевший скончался от полученных травм.

Еще один мужчина скончался после нападения злоумышленников в июле 2017 года. Осужденные спровоцировали конфликт с прохожим, а после избили его.

Всех участников преступлений осудили. Одного из злоумышленников приговорили к 13 годам лишения свободы, другого — к двум годам и 10 месяцам лишения свободы. Еще один осужденный получил один год лишения свободы условно и испытательный срок в течение одного года и шести месяцев.

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