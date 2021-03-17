Столичная прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП на Стромынке
Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий
Столичная прокуратура проверит ход предварительного расследования по факту ДТП на Стромынке. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Инцидент произошел утром в среду, 17 марта, в районе дома 14/1 на улице Стромынке. Водитель легкового автомобиля столкнулась с автобусом, после чего машину отбросило к остановке общественного транспорта.
В результате аварии пострадали водитель автомобиля и еще два человека.
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