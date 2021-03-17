Столичная прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП на Стромынке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Столичная прокуратура проверит ход предварительного расследования по факту ДТП на Стромынке. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел утром в среду, 17 марта, в районе дома 14/1 на улице Стромынке. Водитель легкового автомобиля столкнулась с автобусом, после чего машину отбросило к остановке общественного транспорта.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля и еще два человека.

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