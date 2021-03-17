Трихолог рассказала, почему может появиться ранняя седина

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Ранняя седина, которая появляется у человека в возрасте от 20 до 25 лет, может быть одним из первых сигналов того, что у него есть проблемы, связанные со здоровьем. Например, она может «говорить» о дефицитных состояниях, нехватке микроэлементов (цинка, меди, селена, железа). Помимо этого, причиной появления седых волос могут стать инфекции и неврологические нарушения.

В данном случае важно понимать, что если у человека нет генетических предпосылок, то ему нужно пройти обследование у медицинских специалистов. Об этом врач-трихолог, дерматолог Ирина Котова рассказала в эфире «Радио 1».

— Отсрочить появление седины невозможно, особенно если ее появление обусловлено генетикой. В тех случаях, когда есть внутренние предпосылки, можно провести некоторую профилактику. Но волшебных, чудесных средств, способных повернуть время назад и восстановить истинный цвет волос, не существует, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, пигметные клетки, отвечающие за цвет волос, являются очень капризными. Они реагируют практически на все, в том числе на стресс и механическую травму. Таким образом, на определенном участке они могут просто перестать работать.

При этом трихолог опровергла устоявшийся миф о том, что первый появившийся седой волос категорически нельзя выдергивать. По ее мнению, в данной теории нет никакой логики с клинической точки зрения. По завершении беседы врач порекомендовала подбирать правильный уход и красители, так как седые волосы по своей структуре растут быстрее пигментированных.

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