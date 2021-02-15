Трихолог рассказала, о каких болезнях сигнализирует появление перхоти

перхоть

Врач-трихолог, косметолог Ирина Котова рассказала, что появление перхоти могут вызвать проблемы в работе желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

— Просто шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы, — рассказала врач.

Она отметила, что при резком появлении перхоти нужно обратить внимание на шампунь, возможно поменять его. Но если перхоть появляется снова и снова на протяжении долгого времени и не уходит даже после смены шампуней, то эти проблемы связаны с кишечником, передает телеканал «Звезда».

— Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема - ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину, — подчеркнула Котова.

Ранее трихолог рассказал, о чем может сигнализировать ранняя седина. По словам эксперта, седина обычно появляется после 40 лет, но в последнее время данный симптом «молодеет», и на это влияет стрессовый фактор.

Читайте также: Трихолог Абрамов объяснил, как правильно мыть голову в холодное время года