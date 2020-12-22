Трихолог рассказал, о чем может сигнализировать ранняя седина

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Седина является одним из видимых признаков старения, а ее появление в раннем возрасте может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас, сообщает «МИР 24».

По словам эксперта, седина обычно появляется после 40 лет, но в последнее время данный симптом «молодеет», и на это влияет стрессовый фактор. При стрессе капилляры спазмируются, питание волос ухудшается, не вырабатывается меланоцит и клетки, которые отвечают за цвет волос. Также к спазму сосудов приводит холод. Например, когда человек неправильно выбирает шапки, выходит из общественного транспорта на мороз, у сосудов возникает стресс.

Кохас отметила, что самым главным фактором преждевременного поседения среди нынешнего поколения являются недоедание, диеты и эксперименты над организмом, в результате которых происходит недополучение различных микроорганизмов.

Ранее ФАН писал, что британский трихолог Филипп Кингсли посоветовал лысеющим мужчинам восполнить недостаток витамина B12 с помощью включения в рацион говяжьей, свиной или куриной печени. По словам специалиста, данный витамин способствует образованию красных кровяных телец, доставляющих кислород в том числе к волосяным фолликулам.

Источник: mir24.tv

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