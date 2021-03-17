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Власти Москвы планируют построить четыре новых вертолетных площадки для стационаров скорой помощи
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Власти Москвы планируют построить четыре новых вертолетных площадки для стационаров скорой помощи

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1 Карта всех событий

Четыре вертолетные площадки появятся в столице при корпусах стационарной скорой помощи в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 марта.

— В 2023 году планируем завершить строительство дополнительного комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой в составе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также ведутся работы по строительству стационарного комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории ГКБ имени Боткина, — рассказал заммэра.

Кроме того, комплекс с площадкой для вертолета появится на территории ГКБ им. Жадкевича и в многопрофильном корпусе Детской клинической больницы Святого Владимира. В настоящее время в городе действует более 30 площадок для медицинской авиации, еще 21 площадка размещена в Новой Москве. Это, в частности, позволяет доставлять пострадавших в лечебные учреждения в течение 10–15 минут, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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вертолетная площадкасанитарный вертолетАндрей Бочкарев
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